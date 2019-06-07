Банки в Азербайджане увеличили в январе-апреле число банкоматов на 1,7%, pos-терминалов на 0,2%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 мая 2019 года составляет 2,524 тыс. единиц, что на 1,7% больше показателя на конец 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Согласно данным ЦБА, на 1 мая 2019 года в Баку установлено 1,358 тыс. банкоматов (рост в отчетный период на 2,2%), в регионах – 1,186 тыс. банкомат (рост на 1,1%).
По данным ЦБА, по состоянию на 1 мая 2019 года число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 66,262 тыс. единиц, что на 0,2% больше показателя на начало 2019 года.
При этом в Баку установлено 40,644 тыс. pos-терминалов (рост на 4,3%), в регионах – 25,618 тыс. (спад на 5,6%).
В объектах розничной торговли установлено 64,966 тыс. или 98% всех POS-терминалов.
Б.Рустамбеков
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