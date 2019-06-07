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Регион 07.06.2019 14:25

Российские С-400 рассекретят возможности F-35, опасается главком сил НАТО в Европе

Технические параметры российских зенитных ракетных комплексов С-400 не позволяют использовать их вместе с истребителями-бомбардировщиками F-35, однако при этом С-400 рассекречивает возможности этого самолета, заявил главком Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс.

"Вы не можете использовать С-400 поблизости с F-35 - они (С-400 и F-35 - ИФ) не смогут "разговаривать" друг с другом, а что две этих системы попытаются сделать - конечно, С-400 против F-35 - так это попытается раскрыть потенциал F-35. Я скажу вам, что мы не заинтересованы в том, чтобы делиться (информацией - ИФ) о возможностях F-35... с россиянами ", - цитирует его слова издающаяся в ОАЭ англоязычная газета The National.

Выступая на встрече в организации GLOBSEC в Братиславе, Уолтерс подчеркнул, что комплексы С-400 "несовместимы с НАТО".

В то же время он отметил, что в отношениях между Турцией и ее союзников по НАТО есть больше общего, чем различий.

Американская сторона ранее неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400. Так, по словам представителя госдепартамента США Морган Ортагус, Вашингтон может прекратить участие Турции в программе F-35 и применить против Анкары санкции в рамках закона CAATSA из-за закупок у России С-400.

Однако в четверг и.о. заместителя помощника министра обороны США по делам Европы и НАТО Эндрю Уинтернитц заявил, что власти США пока не приняли решение об ответных мерах в случае передачи Турции российских систем ПВО С-400.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

ЗРК С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: США, С/400, УГРОЗЫ, МНЕНИЕ


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