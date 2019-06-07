МИД Ирана против предложения Макрона о расширении тематики переговоров за рамки ядерной программы

МИД Ирана негативно оценивает идею, озвученную президентом Франции Эмманюэлем Макроном расширить тематику переговоров с Тегераном, а не ограничиваться иранской ядерной программой, сообщает в пятницу телеканал "Пресс-ТВ".
"В нынешних обстоятельствах решение затронуть вопросы, выходящие за рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД - ИФ), не только не поможет спасти СВПД, но и подготовит почву для недоверия друг к другу сторон, которые по-прежнему остаются участниками соглашения", - цитирует телеканал слова представителя МИД Ирана Сейеда Аббаса Мусави.
По его мнению, подобные шаги могут привести к краху иранской сделки, чего и добивались Соединенные Штаты.
Накануне Макрон заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом, что Париж и Вашингтон хотят удостовериться в отсутствии у Ирана ядерного оружия, а также хотят сократить деятельность Ирана в сфере разработки баллистических ракет, сдержать его региональную активность и добиться мира в ближневосточном регионе.
При этом Макрон призвал начать новые переговоры, направленные на достижение перечисленных целей.
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