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Регион 07.06.2019 14:31

МИД Ирана против предложения Макрона о расширении тематики переговоров за рамки ядерной программы

МИД Ирана негативно оценивает идею, озвученную президентом Франции Эмманюэлем Макроном расширить тематику переговоров с Тегераном, а не ограничиваться иранской ядерной программой, сообщает в пятницу телеканал "Пресс-ТВ".

"В нынешних обстоятельствах решение затронуть вопросы, выходящие за рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД - ИФ), не только не поможет спасти СВПД, но и подготовит почву для недоверия друг к другу сторон, которые по-прежнему остаются участниками соглашения", - цитирует телеканал слова представителя МИД Ирана Сейеда Аббаса Мусави.

По его мнению, подобные шаги могут привести к краху иранской сделки, чего и добивались Соединенные Штаты.

Накануне Макрон заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом, что Париж и Вашингтон хотят удостовериться в отсутствии у Ирана ядерного оружия, а также хотят сократить деятельность Ирана в сфере разработки баллистических ракет, сдержать его региональную активность и добиться мира в ближневосточном регионе.

При этом Макрон призвал начать новые переговоры, направленные на достижение перечисленных целей.

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Тэги: ИРАН-АТОМ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]