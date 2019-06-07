В инциденте с американским крейсером виноват российский военный корабль - ВМС США

Российский эсминец едва не столкнулся с американским ракетным крейсером в Филиппинском море в результате действий, которые были "небезопасными и непрофессиональными", заявил официальный представитель 7-го оперативного флота США Клейтон Досс.

"Действуя в Филиппинском море, российский эсминец класса Удалой совершил небезопасный маневр по отношению к крейсеру USC Chancellorsville, - отметил он.

При этом он назвал "пропагандой" утверждение российской стороны о том, что сам американский корабль совершил опасный маневр.

Представитель 7-го оперативного флота ВМС США подчеркнул, что российский эсминец приблизился на расстояние от 15 до 30 метров к американскому крейсеру.

Как сообщал "Интерфакс", российские военные заявили об опасных действиях американского крейсера в Восточно-Китайском море, которые едва не привели к столкновению с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".

Инцидент произошел в пятницу в 06:35 МСК в юго-восточной части Восточно-Китайского моря при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота России и авианосной ударной группы ВМС США, заявили в пятницу в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ.

"Крейсер УРО (управляемого ракетного оружия) Chancellorsville ВМС США внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 метрах от корабля", - заявили российские военные.

"В целях предотвращения столкновения экипаж БПК "Адмирал Виноградов" был вынужден совершить экстренное маневрирование. На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", - заявили в пресс-службе ТОФ.