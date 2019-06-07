Напряженные торговые отношения между США и КНР негативно влияют на мировую экономику - премьер Австралии

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в пятницу высказал сожаление в связи с отрицательным влиянием, которое оказывают на глобальную экономику разногласия между США и Китаем в сфере торговле.

"Это (напряженные отношения между двумя странами - ИФ) оказывает очень негативное влияние на мировую экономику. Это досадно, поскольку многие основы глобальной экономики до этого стали крепче", - сказал Моррисон в ходе визита в Сингапур.

По словам австралийского премьера, международное сообщество заинтересовано в том, чтобы США и КНР как можно быстрее решили существующие разногласия.

Президент США Дональд Трамп в четверг на встрече со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что он, вероятно, примет решение об очередных пошлинах на китайские товары после саммита G20, запланированного на конец июня.

При этом в интервью Fox News президент заявлял, что добьется заключения торгового соглашения с Китаем. Также Трамп утверждал, что Китай уже сейчас готов заключить соглашение.

Перед началом майского раунда торговых переговоров между США и КНР, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял тарифы на импортируемые китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть, на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.