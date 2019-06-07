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Дальнее зарубежье 07.06.2019 17:16

Напряженные торговые отношения между США и КНР негативно влияют на мировую экономику - премьер Австралии

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в пятницу высказал сожаление в связи с отрицательным влиянием, которое оказывают на глобальную экономику разногласия между США и Китаем в сфере торговле.

"Это (напряженные отношения между двумя странами - ИФ) оказывает очень негативное влияние на мировую экономику. Это досадно, поскольку многие основы глобальной экономики до этого стали крепче", - сказал Моррисон в ходе визита в Сингапур.

По словам австралийского премьера, международное сообщество заинтересовано в том, чтобы США и КНР как можно быстрее решили существующие разногласия.

Президент США Дональд Трамп в четверг на встрече со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что он, вероятно, примет решение об очередных пошлинах на китайские товары после саммита G20, запланированного на конец июня.

При этом в интервью Fox News президент заявлял, что добьется заключения торгового соглашения с Китаем. Также Трамп утверждал, что Китай уже сейчас готов заключить соглашение.

Перед началом майского раунда торговых переговоров между США и КНР, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял тарифы на импортируемые китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть, на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, США, КИТАЙ, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]