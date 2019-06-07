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Финансы 07.06.2019 15:00

Часть налогов, перечисленных сверх нормы, будет оставаться в распоряжении городов и районов Азербайджана

Часть налоговых отчислений, перечисленных в госбюджет Азербайджана по линии городских и районных налоговых органов, будут оставаться в распоряжении этих городов и районов.

Такая норма предусмотрена "Порядком сохранения в распоряжении городов и районов и использования части средств по налоговым отчислениям, перечисленным сверх нормы", утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно порядку, под частью средств понимается 50% от перечисленной сверх нормы суммы, при условии, что она не превышает 10% от прогнозируемых поступлений со стороны городских и районных налоговых органов. Эти средства будут отнесены к внебюджетным доходам местных органов исполнительной власти.

При этом, исключения будут составлять налоговые поступления по подрядчикам в нефтегазовой сфере, поступления по источникам целевого бюджетного фонда "Автомобильные дороги", по линии публичных юридических лиц, бюджетных организаций, органов, финансируемых из бюджета и бюджетных фондов, а также государственных юридических лиц.

Местные органы исполнительной власти смогут использовать данными средствами следующим образом: 25% средств направлять на социальную защиту работников органов местной исполнительной власти; 25% – на социальную защиту семей шехидов и малообеспеченных семей; 50% – на организацию мероприятий в сфере развития культуры, искусства, туризма и спорта, на благоустройство, защиту зеленых насаждений и прокладку дорог в населенных пунктах.

А.Мамедов

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Тэги: НАЛОГИ, СОХРАНЕНИЕ, ПОРЯДОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]