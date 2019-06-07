Добыча нефти на Кашагане в I квартале выросла на 25%, до 3,6 млн тонн - КМГ

Добыча нефти на месторождении Кашаган в январе-марте 2019 года выросла на 25% по сравнению с показателем I квартала 2018 года - до 3,583 млн тонн (316 тыс. б/с), сообщила пресс-служба национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ).
Доля КМГ в общем объеме добычи составила 297 тыс. тонн нефти и 182 млн кубометров газа, что соответственно на 25% и 31,7% выше показателей I квартала прошлого года.
"Увеличение добычи нефти связано с плановым наращиванием уровня добычи в рамках опытно-промышленной разработки месторождения. Оператором (консорциум NCOC - ИФ-К) с 14 апреля по 19 мая 2019 года проведена остановка месторождения Кашаган на плановый капитальный ремонт", - отмечается в сообщении.
Между тем, объем добычи нефти на месторождении Карачаганак, приходящийся на долю КМГ, уменьшился на 4,9% и составил 271 тыс. тонн. Доля КМГ в добыче газа равнялась 271 млн кубометров, что соответствует показателю I квартала 2018 года. Снижение добычи нефти, а также конденсата связано, в частности, с увеличением обводненности скважин, уточняет "КазМунайГаз".
Доля КМГ в объеме добычи нефти на месторождении Тенгиз составила 1,521 млн тонн (рост на 2,4%), в добыче газа - увеличилась на 1,7%, до 829 млн кубометров. Увеличение добычи осуществлялось в соответствии с производственным планом, уточняется в информации.
Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестпроект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года.
"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли.
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