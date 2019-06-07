Санкции не повлияют на выполнение обязательств государства перед гражданами - Володин

Государство, несмотря на санкции, сможет выполнить взятые перед гражданами обязательства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы сегодня можем сказать, что какие бы санкции кто-то не вводил в отношении России, мы сможем выдержать эту ситуацию, мы сможем сохранить выполнение обязательств перед нашими гражданами, как кому бы не хотелось нас разрушить, это не получится", - сказал Володин в пятницу в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Он отметил, что "когда санкции ударили по нам в 2014-м году, экономика испытывала проблемы, находилась в стагнации, то время осталось в прошлом". "Рынки сегодня во многом переориентированы и сейчас, посмотрите, ситуация у нас стала меняться: и Европа, и те же самые США демонстрируют увеличение товарооборота", - сказал председатель Госдумы.

Также председатель Госдумы отметил, что сейчас Россия ведет "диалог по всему периметру и с США, и с Европой, и конечно, мы находимся в диалоге с теми странами, которые сейчас вместе с нами оказались в этой ситуации".

По мнению Володина, "то, что сегодня у нас происходит - это торговые войны, а причина этих торговых войн как по отношению к нам, так и по отношению к Китаю, - развитие нашей страны, а учитывая, что она обладает ещё и военной мощью, это ставит нас на одну планку с Китаем, который обладает экономической мощью".

"Причина не в том, что Крым теперь часть России, это всего лишь повод, это не причина", - считает спикер Госдумы.

"Поймите, санкции в любом бы случае были бы введены, как только Россия стала развиваться, как только стала сильной - это было бы неизбежно. Санкции, это то, что нам придётся преодолеть. Все то, что нас не убивает, делает нас сильнее", - сказал Володин.