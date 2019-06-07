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ТЭК 07.06.2019 15:30

Международные импортеры разбавителей нефти могут оказаться под санкциями США из-за поставок для венесуэльской PDVSA - СМИ

Вашингтон усилил давление на венесуэльский государственный нефтяной концерн PDVSA, предупредив, что под американскими санкциями могут оказаться международные импортеры, поставляющие в Венесуэлу жидкости для разбавления нефти, сообщила в пятницу радиостанция "Голос Америки".

Она отмечает, что США стремятся максимально ограничить доходы, которые власти Венесуэлы получают благодаря деятельности государственной нефтяной компании. Концерн долгое время импортировал разбавители из США. Эти вещества необходимы для разбавления венесуэльской сверхтяжелой нефти, что делает ее пригодной для последующего экспорта. Однако власти США запретили американским производителям вести подобные операции еще в январе, заставив PDVSA обратиться к поставщикам из других стран, которым теперь грозят американские санкции.

Как отмечается, речь идет о крупных глобальных корпорациях.

В мае экспорт нефти из Венесуэлы упал из-за американских санкций на 17%.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, PDVSA, ДАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]