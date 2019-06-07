Генпрокуратура Казахстана заявила о единичных нарушениях в ходе агитации перед выборами президента страны

В Казахстане в ходе предвыборной агитационной кампании выявлены единичные случаи нарушений, в их числе незаконные опросы и умышленное повреждение агитационных материалов кандидата, сообщил заместитель генерального прокурора страны Булат Дембаев.

"В ходе предвыборной агитации, которая завершится сегодня (...), выявлены лишь единичные нарушения", - сказал Дембаев на заседании Центральной избирательной комиссии Казахстана в пятницу.

За незаконное проведение предвыборных опросов оштрафованы отдельные пользователи социальных сетей и интернет-ресурсы, заявил заместитель генпрокурора республики.

В связи с этим прокуратура возбудила административные дела по ч. 3 ст. 120 Кодекса об административных нарушениях Казахстана в отношении трех граждан: один в Талдыкоргане и двое в Алматы, и четырех юридических лиц: ТОО "Internet portal Nur", ТОО "Казак уни", ТОО "Издательский дом "Эксклюзив" (Алматы) и ОФ "Социум Кызылорда" (Кызылорда)

"На всех них судами наложены штрафы в 15 и 30 месячных расчетных показателей ($98,5 и $197 по текущему курсу - ИФ)", - сообщил Дембаев.

Согласно законодательству, опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица с пятилетним опытом по их проведению. При этом необходимо предварительно письменно уведомить об этом Центральную избирательную комиссию.

Кроме того, по информации Генпрокуратуры, установлен факт умышленного повреждения агитационного материала одного из кандидатов в президенты.

"По данному факту на жительницу столицы судом наложен штраф по статье 114 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях в 15 месячных расчетных показателей ($98,5)", - добавил Дембаев.

Всего в суды в ходе предвыборной кампании поступило 11 заявлений. Из них два были возвращены, четырем заявителям было отказано в принятии, трем - отказано в удовлетворении, одно было удовлетворено и еще одно находится в производстве. В прокуратуру поступило 21 обращение: из них 13 перенаправлено в избирательные комиссии, по остальным восьми обращениям прокуратура дала разъяснения в части самовыдвижения кандидатов и регистрации избирателя.

"В целом текущий электоральный период проходит в правовом поле", - сказал заместитель генпрокурора Казахстана.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Казахстане в воскресенье, 9 июня.