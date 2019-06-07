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Финансы 07.06.2019 15:49

ГНФАР рассчитывает на рост рыночной стоимости ТОЦ «Галерея Актер» после ремонта

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) планирует в ближайшее время завершить ремонт в офисной части торгово-офисного центра (ТОЦ) «Галерея Актер» в Москве, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНФАР.

«Торговая часть в ТОЦ «Галерея Актер», улучшенная после ремонта, полностью передана в аренду компании H&M. Ремонтные работы в офисной части ТОЦ «Галерея Актер» пока продолжаются, но их планируется завершить уже в ближайшее время. Завершение ремонта и привлечение новых арендаторов, как ожидается, увеличат стоимость данного объекта недвижимости», – отметили в фонде.

По данным Счетной палаты Азербайджана, по состоянию на 31 декабря 2018 года рыночная стоимость ТОЦ «Галерея Актер» оценивалась в 3 млрд 269 млн рублей ($47 млн 112,059 тыс.) против 3 млрд 635,5 млн рублей ($63 млн 082,907 тыс.) на конец 2017 года.

В 2018 году доходы Госнефтефонда от сдачи в аренду данного объекта недвижимости составили 383 млн 90,029 тыс. рублей, в том числе чистый доход - 4 млн 359,775 тыс. рублей.

Как сообщалось, суммарные инвестиции Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в приобретение недвижимости недвижимости за рубежом по состоянию на 31 декабря 2018 года оцениваются в $2 млрд 142 млн 392,602 тыс.

ГНФАР в 2012 году приобрел за $133 млн торгово-офисный центр «Галерея Актер», расположенный в центре Москве по адресу Тверская 16. Объект общей площадью более 18 тыс. кв. м, расположен в историческом центре Москвы.

ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГНФАР, НЕДВИЖИМОСТЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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