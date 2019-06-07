ГНФАР рассчитывает на рост рыночной стоимости ТОЦ «Галерея Актер» после ремонта

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) планирует в ближайшее время завершить ремонт в офисной части торгово-офисного центра (ТОЦ) «Галерея Актер» в Москве, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНФАР.
«Торговая часть в ТОЦ «Галерея Актер», улучшенная после ремонта, полностью передана в аренду компании H&M. Ремонтные работы в офисной части ТОЦ «Галерея Актер» пока продолжаются, но их планируется завершить уже в ближайшее время. Завершение ремонта и привлечение новых арендаторов, как ожидается, увеличат стоимость данного объекта недвижимости», – отметили в фонде.
По данным Счетной палаты Азербайджана, по состоянию на 31 декабря 2018 года рыночная стоимость ТОЦ «Галерея Актер» оценивалась в 3 млрд 269 млн рублей ($47 млн 112,059 тыс.) против 3 млрд 635,5 млн рублей ($63 млн 082,907 тыс.) на конец 2017 года.
В 2018 году доходы Госнефтефонда от сдачи в аренду данного объекта недвижимости составили 383 млн 90,029 тыс. рублей, в том числе чистый доход - 4 млн 359,775 тыс. рублей.
Как сообщалось, суммарные инвестиции Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в приобретение недвижимости недвижимости за рубежом по состоянию на 31 декабря 2018 года оцениваются в $2 млрд 142 млн 392,602 тыс.
ГНФАР в 2012 году приобрел за $133 млн торгово-офисный центр «Галерея Актер», расположенный в центре Москве по адресу Тверская 16. Объект общей площадью более 18 тыс. кв. м, расположен в историческом центре Москвы.
ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.
Н.Аббасова
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