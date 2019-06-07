Путин предлагает создать открытый банк данных проектов развития

Президент РФ Владимир Путин выступил за создание международного открытого банка данных с лучшими проектами развития, осуществленными в различных странах.
"Предлагаем подумать о создании открытого доступного банка данных с лучшими практиками и проектами развития. Россия готова разместить на такой информационной платформе свои успешные кейсы в социальной, демографической и экономической сферах и приглашает присоединиться к этой инициативе другие страны и международные организации", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Глава ЦИК Азербайджана будет наблюдать за президентскими выборами в Казахстане
Тема Карабаха лидерами РФ и Армении не обсуждалась - Песков
Глава парламента Грузии 20-21 июня обсудит в Азербайджане вопросы двусторонней повестки
Фунт может упасть на 2% в случае прихода к власти Бориса Джонсона - опрос
Чистая прибыль Госaгентства жилищного строительства в 2018г превысила 3 млн манатов
Банки-агенты АИКГФ в январе-апреле сократили выдачу ипотечных кредитов на 2,3%
Турист в музее Канады случайно взломал сейф, который никто не мог открыть 40 лет
Власти Катара обещают обеспечить прохладу на матчах ЧМ-2022 по футболу
Минтруда отбирает компании для проектирования ряда социальных объектов в регионах
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ВТБ (Азербайджан) выпустил премиальную карту Black Edition
В Азербайджане прошла Торжественная церемония чествования победителей республиканской Олимпиады по русскому языку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви