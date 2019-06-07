Путин предлагает создать открытый банк данных проектов развития

Президент РФ Владимир Путин выступил за создание международного открытого банка данных с лучшими проектами развития, осуществленными в различных странах.

"Предлагаем подумать о создании открытого доступного банка данных с лучшими практиками и проектами развития. Россия готова разместить на такой информационной платформе свои успешные кейсы в социальной, демографической и экономической сферах и приглашает присоединиться к этой инициативе другие страны и международные организации", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.