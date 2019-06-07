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Дальнее зарубежье 07.06.2019 16:04

В Норвегии судно столкнулось с нефтяной платформой, рабочий персонал эвакуирован

Более 270 работников нефтяной платформы Statfjord A в Норвегии эвакуированы после приведшего к столкновению маневра судна-водовоза PSV Sjoborg, сообщили в пятницу в компании Equinor, которой принадлежит платформа.

При этом 218 человек были эвакуированы на вертолетах, которые перебросили их на другие нефтедобывающие объекты.

Столкновение судна с платформой не повлияло на процесс добычи нефти, поскольку работа платформы в тот момент была приостановлена на профилактику.

По последним данным, в результате инцидента пострадавших нет. Ущерб окружающей среде не нанесен.

Причина столкновения судна с платформой пока не установлена.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НОРВЕГИЯ, НЕФТЬ, ПЛАТФОРМА, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]