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СНГ 07.06.2019 16:05

США превратили доллар в инструмент давления на весь мир - Путин

Превращение доллара в инструмент давления подрывает доверие к этой валюте, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в пятницу президент сказал, что со времён создания Бреттон-Вудской системы и пришедшей ей на смену ямайской валютной системы появились новые экономические центры, повысилась роль региональных валют. Эти перемены, по его мнению, требуют адаптации международных финансовых организаций и переосмысления роли доллара.

Между тем доллар, став мировой резервной валютой, "превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир", - сказал Путин.

Он добавил, что это ошибка со стороны финансовых властей США: "Сами подрывают, свои преимущества, созданные во время создания Бреттон-Вудской системы. Доверие к доллару падает просто".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИР, ДОЛЛАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]