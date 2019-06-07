США превратили доллар в инструмент давления на весь мир - Путин

Превращение доллара в инструмент давления подрывает доверие к этой валюте, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в пятницу президент сказал, что со времён создания Бреттон-Вудской системы и пришедшей ей на смену ямайской валютной системы появились новые экономические центры, повысилась роль региональных валют. Эти перемены, по его мнению, требуют адаптации международных финансовых организаций и переосмысления роли доллара.
Между тем доллар, став мировой резервной валютой, "превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир", - сказал Путин.
Он добавил, что это ошибка со стороны финансовых властей США: "Сами подрывают, свои преимущества, созданные во время создания Бреттон-Вудской системы. Доверие к доллару падает просто".
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