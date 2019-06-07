Глобализация может превратиться в свою пародию - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что дальнейшее мировое развитие может пойти по двум крайним сценариям, один из которых - перерождение универсалистской модели глобализации.

"Сегодня перед нами возникают две крайности, два возможных сценария дальнейшего хода событий. Первый - это перерождение универсалистской модели глобализации, превращение ее в пародию, карикатуру на саму себя", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу.

По его словам, это "когда общие международные правила будут подменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств, как поступают сегодня США, распространяя свою юрисдикцию на весь мир".

Глава государства напомнил, что об этом он говорил еще 12 лет назад.