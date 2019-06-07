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СНГ 07.06.2019 16:07

Глобализация может превратиться в свою пародию - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что дальнейшее мировое развитие может пойти по двум крайним сценариям, один из которых - перерождение универсалистской модели глобализации.

"Сегодня перед нами возникают две крайности, два возможных сценария дальнейшего хода событий. Первый - это перерождение универсалистской модели глобализации, превращение ее в пародию, карикатуру на саму себя", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу.

По его словам, это "когда общие международные правила будут подменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств, как поступают сегодня США, распространяя свою юрисдикцию на весь мир".

Глава государства напомнил, что об этом он говорил еще 12 лет назад.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]