Глобализация может превратиться в свою пародию - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что дальнейшее мировое развитие может пойти по двум крайним сценариям, один из которых - перерождение универсалистской модели глобализации.
"Сегодня перед нами возникают две крайности, два возможных сценария дальнейшего хода событий. Первый - это перерождение универсалистской модели глобализации, превращение ее в пародию, карикатуру на саму себя", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу.
По его словам, это "когда общие международные правила будут подменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств, как поступают сегодня США, распространяя свою юрисдикцию на весь мир".
Глава государства напомнил, что об этом он говорил еще 12 лет назад.
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