Трамп заявил о неумении спикера палаты представителей США договариваться

Президент США обрушился с критикой на спикера палаты представителей демократа Нэнси Пелоси после того, как издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило о ее желании не подвергать Дональда Трампа процедуре импичмента, а отправить в тюрьму.

"Я пытался быть хорошим с ней, потому что я хотел бы добиться некоторых соглашений", - сказал президент во время пребывания во Франции в интервью телеканалу Fox News.

"Она неспособна заключать соглашения", - продолжил он.

Также он назвал Пелоси "противным, злопамятным, ужасным человеком".

В свою очередь телеканал CNN отмечает, что хотя предполагаемые комментарии Пелоси в отношении Трампа были сделаны во время закрытой встречи, тем не менее, они являются нарушением традиции, требующей воздерживаться от нападок на президента США во время его зарубежных турне.

Однако, напоминает CNN, Трамп сам нарушал похожие "табу", когда во время майской поездки в Японию критиковал Демпартию США и бывшего вице-президента и демократа Джо Байдена - возможного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года.

Ранее на этой неделе издание Politico сообщало со ссылкой на нескольких источников, что Пелоси на встрече с ведущими конгрессменами-демократами заявила о желании в итоге отправить Трампа в тюрьму.

"Я не хочу видеть, как его подвергнут импичменту, я хочу увидеть его в тюрьме", - цитировали источники слова Пелоси

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