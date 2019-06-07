Строительство нового автомобильного моста через реку Самур ускорит процесс пропуска через границу Азербайджана и РФ

Руководство Госпогранслужбы (ГПС), Государственного таможенного комитета и Госагентства «Азеравтойол» Азербайджана ознакомились в пятницу с ходом строительства нового моста через пограничную с Россией реку Самур, сообщает пресс-служба ГТК.
«Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчин Гулиев, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев и председатель Государственного агентства «Азеравтойол» Салех Мамедов ознакомились 7 июня с ходом строительства автомобильного моста через реку Самур, посетили погранично-таможенный пропускной пункт «Самур» на госгранице с Россией», - говорится в сообщении.
Строительство нового трехполостного моста через Самур близится к завершению, его длина составит 325,3 м, ширина 17,3 м.
«Использование нового моста позволит ускорить процесс пропуска транспортных средств через границу, что, в свою очередь, будет способствовать росту объемов грузоперевозок между двумя странами», - отмечает пресс-служба ГПС.
Во время посещения ПТПП «Самур» было отмечено значительное увеличение в последнее время числа пассажиро- и объемов грузоперевозок, усиление мер обеспечения пограничной безопасности в процессе поставок из Азербайджана в Россию продукции АПК.
Ввод моста в эксплуатацию планируется в ноябре 2019 года. Стоимость строительства - 36,5 млн манатов.
Проект возведения мостового перехода осуществляется в рамках соглашения, которое было подписано в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана.
Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году.
Подходы к мосту каждое государство будет возводить самостоятельно со своей стороны.
Р.Бабаев
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