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Транспорт и связь 07.06.2019 16:10

Строительство нового автомобильного моста через реку Самур ускорит процесс пропуска через границу Азербайджана и РФ

Руководство Госпогранслужбы (ГПС), Государственного таможенного комитета и Госагентства «Азеравтойол» Азербайджана ознакомились в пятницу с ходом строительства нового моста через пограничную с Россией реку Самур, сообщает пресс-служба ГТК.

«Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчин Гулиев, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев и председатель Государственного агентства «Азеравтойол» Салех Мамедов ознакомились 7 июня с ходом строительства автомобильного моста через реку Самур, посетили погранично-таможенный пропускной пункт «Самур» на госгранице с Россией», - говорится в сообщении.

Строительство нового трехполостного моста через Самур близится к завершению, его длина составит 325,3 м, ширина 17,3 м.

«Использование нового моста позволит ускорить процесс пропуска транспортных средств через границу, что, в свою очередь, будет способствовать росту объемов грузоперевозок между двумя странами», - отмечает пресс-служба ГПС.

Во время посещения ПТПП «Самур» было отмечено значительное увеличение в последнее время числа пассажиро- и объемов грузоперевозок, усиление мер обеспечения пограничной безопасности в процессе поставок из Азербайджана в Россию продукции АПК.

Ввод моста в эксплуатацию планируется в ноябре 2019 года. Стоимость строительства - 36,5 млн манатов.

Проект возведения мостового перехода осуществляется в рамках соглашения, которое было подписано в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана.

Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году.

Подходы к мосту каждое государство будет возводить самостоятельно со своей стороны.

Р.Бабаев

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Тэги: РОССИЯ, ГРАНИЦА, МОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]