Пресс-релиз

11 июня 2019 года праздничные мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина продолжатся в Бакинском государственном университете – здесь будут награждены победители проекта «Пушкиниана – 2019». Ранее, 4 июня с.г., состоялись традиционные встреча общественности у памятника Александру Пушкину и Торжественная церемония подведения итогов XI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.
С марта по май 2019 года в Азербайджане проходила очередная, уже 21-я, «Пушкиниана». Этот проект ежегодно организуется Посольством Российской Федерации и представительством Россотрудничества в Азербайджанской Республике, Русской общиной и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана. В этом году его девизом стало «Музеи А.С. Пушкина на карте мира».
Учащиеся школ и вузов участвовали в конкурсах чтецов, сочинений, постановок мини-спектаклей, творческих презентаций и на лучшее исполнение музыкальных произведений, написанных на стихи Александра Пушкина. Они проводились на площадках Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, Бакинского музея миниатюрной книги, Дома-музея Самеда Вургуна, Дома-музея Вагифа Мустафазаде, Дома-музея Ниязи, Дома-музея Кара Караева, Дома-музея Узеира Гаджибекова, Музейного центра Министерства культуры Азербайджанской Республики и Центра творчества Максуда Ибрагимбекова.
Победители «Пушкинианы» получат от ее организаторов дипломы и памятные подарки.
Состоится праздничный концерт молодых азербайджанских исполнителей.
Начало – в 13:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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