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ТЭК 07.06.2019 16:14

Белорусские НПЗ приватизироваться не будут - президент Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал стратегическое направление развития ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская область) в качестве нефтехимического комплекса, второй белорусский нефтеперерабатывающий завод ОАО "Мозырский НПЗ" сохранит топливное направление.

Глава государства в очередной раз заявил, что оба белорусских НПЗ не планируется приватизировать.

Лукашенко в пятницу провел совещание на "Нафтане" по перспективам развития белорусского нефтеперерабатывающего комплекса.

"Главное, о чем мы говорили, - это завершение модернизации двух заводов и перспективы. Определено, что НПЗ в Мозыре будет работать по топливному направлению", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

При этом президент подчеркнул рост конкуренции на внешних рынках топлива со стороны России.

"Будем работать над глубиной (переработки нефти - ИФ), получать светлые нефтепродукты. Но главное - это рынок. Получить сегодня светлых нефтепродуктов можно сколько угодно. Вопрос в том, где будем продавать их, потребит ли это все рынок", - отметил Лукашенко.

"Покупая в России нефть, мы конкурируем с ней на рынках, а они у нас общие, все не так просто. У них маневра больше - они могут своим нефтеперерабатывающим предприятиям подешевле нефть закачать и получить большую прибыль, цену сбросить - то, чего мы не можем", - добавил он.

"В этих условиях нам нужно думать о дальнейшей модернизации", - подчеркнул глава государства.

Говоря о перспективах развития "Нафтана", он отметил, что "предприятие помимо топливной составляющей в значительной степени будет ориентироваться на дальнейшее развитие выпуска нефтехимической продукции, которая и сейчас, и на перспективу будет востребована другими промышленными производствами".

По словам Лукашенко, окончательно стратегия развития НПЗ будет определена чуть позже. "Мы где-то уже к концу года посмотрим, каким будет рынок по нефти, нефтепродуктам. И будучи там, уже окончательно определимся по дальнейшей стратегии двух наших НПЗ", - сказал президент.

Общаясь с работниками "Нафтана" Лукашенко вновь подтвердил, что приватизировать НПЗ не планируется.

"Если у вас бродит мысль в голове, что мы их (НПЗ - ИФ) продадим кому-то за бесценок и прочее, выбросьте это из головы. Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что стратегические предприятия (не только стратегические, но и другие) мы продавать не собираемся", - сказал он.

"Мы не продавали эти заводы и продавать не будем. Может, нам какие-то космические условия предложат, тогда мы рассмотрим вместе с вами", - отметил президент.

"У нас в Беларуси почти невозможно приватизировать то, что не должно приватизироваться. Вы ("Нафтан" - ИФ) входите в этот список", - подчеркнул он.

"Нафтан" введен в эксплуатацию в 1963 году, предприятие акционировано в 2002 году. Госдоля в ОАО "Нафтан" составляет 99,83%, остальные акции принадлежат физлицам-работникам предприятия. Мощности предприятия по переработке составляют 12 млн тонн. Фактически объем нефтепереработки в 2018 году составил около 9 млн тонн. На предприятии реализуется масштабный инвестпроект стоимостью более $1 млрд по строительству комплекса замедленного коксования.

Акционерами Мозырского НПЗ являются правительство Белоруссии (42,76% акций), НГК "Славнефть" (42,58%), ОАО "МНПЗ плюс" (12,25%) и физлица (2,41%). Мощности "Мозырского НПЗ" по переработке нефти составляют 12 млн тонн в год. В настоящее время на заводе реализуется проект по его модернизации, направленной на увеличение глубины переработки нефти. Стоимость проекта - $1,735 млрд. В настоящее время глубина переработки на Мозырском НПЗ - около 78%. В конце 2019 года в эксплуатацию планируется ввести комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-оil), что позволит заводу увеличить глубину переработки нефти до 88-90%.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НПЗ, СТРАТЕГИЯ


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