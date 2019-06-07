Глава ЦИК Азербайджана будет наблюдать за президентскими выборами в Казахстане

Председатель Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов отправится в воскресенье с визитом в Казахстан для наблюдения за внеочередными президентскими выборами в этой стране, сообщает пресс-служба ЦИК.
«В рамках визита, осуществляемого по приглашению председателя ЦИК Казахстана Берика Имашева, Панахов проведет ряд встреч со своим казахстанским коллегой и другими официальными лицами», - говорится в сообщении.
Глава ЦИК Азербайджана обсудит на встречах перспективы развития сотрудничества с высшими выборными структурами Казахстана и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.
Представители ЦИК Азербайджана будут наблюдать за выборами в составе наблюдательных миссий БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и Тюркского совета.
Р.Бабаев
Фунт может упасть на 2% в случае прихода к власти Бориса Джонсона - опрос
Чистая прибыль Госaгентства жилищного строительства в 2018г превысила 3 млн манатов
Банки-агенты АИКГФ в январе-апреле сократили выдачу ипотечных кредитов на 2,3%
Турист в музее Канады случайно взломал сейф, который никто не мог открыть 40 лет
Власти Катара обещают обеспечить прохладу на матчах ЧМ-2022 по футболу
Минтруда отбирает компании для проектирования ряда социальных объектов в регионах
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
Лукашенко называет обеспечение углеводородами одним из важнейших факторов независимости Белоруссии
Huawei пытаются вытолкнуть с глобального рынка - Путин
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ВТБ (Азербайджан) выпустил премиальную карту Black Edition
В Азербайджане прошла Торжественная церемония чествования победителей республиканской Олимпиады по русскому языку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви