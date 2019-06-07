Глава ЦИК Азербайджана будет наблюдать за президентскими выборами в Казахстане

Председатель Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов отправится в воскресенье с визитом в Казахстан для наблюдения за внеочередными президентскими выборами в этой стране, сообщает пресс-служба ЦИК.

«В рамках визита, осуществляемого по приглашению председателя ЦИК Казахстана Берика Имашева, Панахов проведет ряд встреч со своим казахстанским коллегой и другими официальными лицами», - говорится в сообщении.

Глава ЦИК Азербайджана обсудит на встречах перспективы развития сотрудничества с высшими выборными структурами Казахстана и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.

Представители ЦИК Азербайджана будут наблюдать за выборами в составе наблюдательных миссий БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и Тюркского совета.

Р.Бабаев