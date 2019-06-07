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Внешняя политика 07.06.2019 16:16

Глава ЦИК Азербайджана будет наблюдать за президентскими выборами в Казахстане

Председатель Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов отправится в воскресенье с визитом в Казахстан для наблюдения за внеочередными президентскими выборами в этой стране, сообщает пресс-служба ЦИК.

«В рамках визита, осуществляемого по приглашению председателя ЦИК Казахстана Берика Имашева, Панахов проведет ряд встреч со своим казахстанским коллегой и другими официальными лицами», - говорится в сообщении.

Глава ЦИК Азербайджана обсудит на встречах перспективы развития сотрудничества с высшими выборными структурами Казахстана и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.

Представители ЦИК Азербайджана будут наблюдать за выборами в составе наблюдательных миссий БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и Тюркского совета.

Р.Бабаев

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]