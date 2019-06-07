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Финансы 07.06.2019 16:24

Просроченные кредиты банков и НБКО на начало мая 2019г составляют 11,6% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в январе-апреле 2019 года сократился на 0,1% - до 13 млрд 11,4 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало мая составляет 1 млрд 503,8 млн манатов (спад с начала года на 5,1% - ИФ) или 11,6% всех кредитов.

На 30 апреля 2019 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 131,9 млн манатов (рост на 1,6%) или 16,4% всех кредитов, частными банками – 10 млрд 542,9 млн манатов (рост на 0,1%) или 81% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема кредитов, выданных на начало апреля 2019 года на кредиты в национальной валюте приходится 8 млрд 368 млн манатов (рост на 3,6%), в иностранной валюте - 4 млрд 643,4 млн манатов (спад на 6,1%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец апреля 2019 года составляет 35,7% (на конец 2018г - 38%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 30 апреля 2019 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 274,2 млн манатов (17,5% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 447,9 млн манатов (3,4%), сельское хозяйство и переработку – 479,5 млн манатов (3,7%), строительство и недвижимость – 357,4 млн манатов (2,7%), промышленность и производственный сектор – 763,7 млн манатов (5,9%), транспорт и связь - 1 млрд 271,9 млн манатов (9,8%), на домохозяйства - 5 млрд 515,8 млн манатов (42,4%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в отчетный период вырос на 3,9%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, ПРОСРОЧЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]