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Транспорт и связь 07.06.2019 16:28

Казахстанская SCAT Airlines с 18 июля начнет выполнять еженедельные рейсы из Баку в Шарм-эль-Шейх

Казахстанский авиаперевозчик SCAT Airlines, получившей от Азербайджана пятую степень свободы, с 18 июля будет выполнять еженедельные рейсы по маршруту Баку – Шарм-эль-Шейх, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Египта в Азербайджане.

«Прямой регулярный рейс Баку – Шарм-эль-Шейх будет выполняться на авиалайнере Boeing 757-200 авиакомпании SCAT под туристическим брендом Sunday Airlines. Первый вылет состоится 18 июля и будет выполняться каждый четверг»,- сказал собеседник агентства.

По его словам, периодичность туров составит от 7 до 14 дней.

Как сообщалось ранее, президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Джахангир Аскеров в ходе встречи с послом Египта в Баку Аделем Ибрагимом Ахмедом Ибрагимом отметил, что возглавляемая им авиакомпания ведет активную работу по привлечению в Азербайджан новых иностранных перевозчиков и открытию новых рейсов.

В настоящее время международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) обслуживает 26 авиакомпаний.

Египетская компания Air Cairo в июне 2016 года открыла прямой рейс из Шарм-эль-Шейх в Баку. Однако, уже с 4 июля 2016 года приостановила полеты по этому авиарейсу из-за слабой заполняемостью рейса. С тех пор стороны вели обсуждения по вопросу возобновления прямых авиарейсов.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЕГИПЕТ, АВИАРЕЙС, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]