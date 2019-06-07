Казахстанская SCAT Airlines с 18 июля начнет выполнять еженедельные рейсы из Баку в Шарм-эль-Шейх

Казахстанский авиаперевозчик SCAT Airlines, получившей от Азербайджана пятую степень свободы, с 18 июля будет выполнять еженедельные рейсы по маршруту Баку – Шарм-эль-Шейх, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Египта в Азербайджане.

«Прямой регулярный рейс Баку – Шарм-эль-Шейх будет выполняться на авиалайнере Boeing 757-200 авиакомпании SCAT под туристическим брендом Sunday Airlines. Первый вылет состоится 18 июля и будет выполняться каждый четверг»,- сказал собеседник агентства.

По его словам, периодичность туров составит от 7 до 14 дней.

Как сообщалось ранее, президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Джахангир Аскеров в ходе встречи с послом Египта в Баку Аделем Ибрагимом Ахмедом Ибрагимом отметил, что возглавляемая им авиакомпания ведет активную работу по привлечению в Азербайджан новых иностранных перевозчиков и открытию новых рейсов.

В настоящее время международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) обслуживает 26 авиакомпаний.

Египетская компания Air Cairo в июне 2016 года открыла прямой рейс из Шарм-эль-Шейх в Баку. Однако, уже с 4 июля 2016 года приостановила полеты по этому авиарейсу из-за слабой заполняемостью рейса. С тех пор стороны вели обсуждения по вопросу возобновления прямых авиарейсов.

Ф.Исазаде