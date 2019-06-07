Дожди привели к наводнению на севере Грузии

Сильные дожди вызвали наводнение в Верхней Сванетии (горный регион на севере Грузии), из берегов вышли река Ненскра и ее притоки, сообщают в пятницу грузинские СМИ.
В регионе разрушены мосты и дороги между селами, потоки воды прорвали дамбу и затопили поселок Чубери Местийского муниципалитета.
"Все разрушено, вода унесла дороги. Детей и стариков мы успели вывезти", - сказала в прямом эфире телеканала "Рустави 2" одна из жительниц поселка Чубери.
По ее словам, водная стихия и в прежние годы преподносила подобные "сюрпризы", но после того, как в регионе начали строить гидроэлектростанции, ситуация осложнилась.
В район бедствия прибыли спасатели, однако их техника бездействует из-за высокого уровня воды, отмечается в сообщении.
Мобилизованы все службы, чтобы как можно быстро расчистить дороги и восстановить поврежденную стихией инфраструктуру, заявила прибывшая в зону бедствия заместитель губернатора региона Самегрело-Земо Сванети Нино Виблиани.
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