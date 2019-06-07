Huawei пытаются вытолкнуть с глобального рынка - Путин

Китайскую компанию Huawei пытаются вытолкнуть с глобального рынка, это начало новой технологической войны, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Ситуация вокруг компании Huawei, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, - это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи", - заявил президент РФ, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.

Путин подчеркнул, что бурная цифровая трансформация, стремительно меняющие индустрию технологии, рынки, казалось бы, "призваны расширять горизонты для всех, кто готов и открыт к переменам".

"Но и здесь, к сожалению, тоже строятся барьеры: вводятся прямые запреты на покупку высокотехнологичных активов", - сказал президент РФ.

По его словам, вызывает озабоченность, что подобная "разрушительная практика поразила не только традиционные рынки, такие как энергетические, сырьевые, товарные, но и перекочевала в новые, формирующиеся отрасли".

Президент РФ отметил: "Государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций. Откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов".

В качестве одного из примеров Путин привёл строительство газопровода "Северный поток-2".

Президент РФ напомнил, что этот проект полностью отвечает национальным интересам всех его участников.

"Но это не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, кто привык, что по их счетам должны платить другие", - продолжил президент РФ, напомнив, что проект бесконечно пытаются торпедировать.