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Дальнее зарубежье 07.06.2019 17:54

Huawei пытаются вытолкнуть с глобального рынка - Путин

Китайскую компанию Huawei пытаются вытолкнуть с глобального рынка, это начало новой технологической войны, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Ситуация вокруг компании Huawei, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, - это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи", - заявил президент РФ, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.

Путин подчеркнул, что бурная цифровая трансформация, стремительно меняющие индустрию технологии, рынки, казалось бы, "призваны расширять горизонты для всех, кто готов и открыт к переменам".

"Но и здесь, к сожалению, тоже строятся барьеры: вводятся прямые запреты на покупку высокотехнологичных активов", - сказал президент РФ.

По его словам, вызывает озабоченность, что подобная "разрушительная практика поразила не только традиционные рынки, такие как энергетические, сырьевые, товарные, но и перекочевала в новые, формирующиеся отрасли".

Президент РФ отметил: "Государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций. Откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов".

В качестве одного из примеров Путин привёл строительство газопровода "Северный поток-2".

Президент РФ напомнил, что этот проект полностью отвечает национальным интересам всех его участников.

"Но это не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, кто привык, что по их счетам должны платить другие", - продолжил президент РФ, напомнив, что проект бесконечно пытаются торпедировать.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, HUAWEI, РЫНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]