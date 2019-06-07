Лукашенко называет обеспечение углеводородами одним из важнейших факторов независимости Белоруссии

Обеспечение Белоруссии углеводородами и топливом является одним из важнейших факторов независимости, заявил президент страны Александр Лукашенко, общаясь в пятницу с трудовым коллективом ОАО "Нафтан".

Ранее в этот день глава государства провел на "Нафтане" совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов.

"Говоря о совещании, Александр Лукашенко рассказал, что решались, в том числе серьезные политические вопросы. Два белорусских НПЗ вместе с добывающей компанией "Белоруснефть" глава государства назвал основой национальной экономики", - сообщает госагентство БелТА.

"От того, будут ли работать эти предприятия или нет, зависит в будущем жизнь многих белорусов. Потому что сегодня без топлива никуда, как бы мы ни говорили, что приходят альтернативные виды, строим атомную станцию, меньше будем на 5-6 млрд кубометров закупать природного газа", - цитирует агентство президента Лукашенко.