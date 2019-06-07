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СНГ 07.06.2019 18:13

Лукашенко называет обеспечение углеводородами одним из важнейших факторов независимости Белоруссии

Обеспечение Белоруссии углеводородами и топливом является одним из важнейших факторов независимости, заявил президент страны Александр Лукашенко, общаясь в пятницу с трудовым коллективом ОАО "Нафтан".

Ранее в этот день глава государства провел на "Нафтане" совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов.

"Говоря о совещании, Александр Лукашенко рассказал, что решались, в том числе серьезные политические вопросы. Два белорусских НПЗ вместе с добывающей компанией "Белоруснефть" глава государства назвал основой национальной экономики", - сообщает госагентство БелТА.

"От того, будут ли работать эти предприятия или нет, зависит в будущем жизнь многих белорусов. Потому что сегодня без топлива никуда, как бы мы ни говорили, что приходят альтернативные виды, строим атомную станцию, меньше будем на 5-6 млрд кубометров закупать природного газа", - цитирует агентство президента Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УГЛЕВОДОРОДЫ, НЕЗАВИСИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]