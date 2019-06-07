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Дальнее зарубежье 07.06.2019 18:39

В Германии начался суд по делу о подготовке теракта с применением рицина

Процесс по делу о подготовке теракта с применением высокотоксичного яда рицин начался в пятницу в высшем земельном суде Дюссельдорфа, сообщает пресс-служба суда.

"Генпрокуратура в Карлсруэ вменяет подозреваемым в том числе то, что с осени 2017 года в Кельне они готовили теракт, во время которого хотели применить яд рицин. Рицин они производили в своей квартире в Кельне из семян клещевины", - сказано в сообщении пресс-службы.

Обвиняемых двое, это гражданка Германии Ясмин Х. 43 лет и гражданин Туниса Зим Аллах Х. 30 лет. Супругов задержали около года назад. По данным генпрокуратуры, мужчина покупал оборудование и сырье для производства рицина, который впоследствии успешно произвел. Женщина предоставляла мужу для интернет-покупок свой счет PayPal, считает следствие.

В рамках процесса запланировано 16 слушаний, которые продлятся, предположительно, до 30 августа.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТЕРАКТ, РАЗОБЛАЧЕНИЕ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]