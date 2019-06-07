КазМунайГаз в I квартале увеличила переработку на казахстанских НПЗ на 2%

Переработка углеводородного сырья на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах, находящихся под управлением АО "КазМунайГаз" (КМГ), в январе-марте 2019 года составила 3,3 млн тонн, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщила пресс-служба компании.

Объем переработки вырос в результате увеличения обязательств недропользователей по поставкам нефти на внутренний рынок, отмечается в сообщении.

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) переработка снизилась на 1,1%, - до 1,263 млн тонн, на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ) - увеличилась на 5,1%, до 1,381 млн тонн, на Чимкентском нефтеперерабатывающем заводе (ПКОП, КМГ владеет 50%) - на 4%, до 622 тыс. тонн. На Caspi Bitum, в котором КМГ также принадлежит 50%, переработка нефти уменьшилась на 27%, до 41 тыс. тонн.

Наблюдалось увеличение средней глубины переработки на казахстанских НПЗ до 73% с 67% годом ранее на АНПЗ, с 81% до 83% на ПНХЗ, с 74% до 77% на ПКОП.

В сообщении отмечается, что с 2019 года применяется новая методология подсчета глубины переработки нефти на казахстанских НПЗ. Показатели за первый квартал 2018 года были пересчитаны в соответствии с новой методологией для сравнения с показателями 2019 года.

Переработка на заводах KMG International (KMGI, "дочка" КМГ в Румынии) снизилась на 0,5%, до 1,595 млн тонн.

Общий объем переработки углеводородного сырья на принадлежащих "КазМунайГазу" НПЗ вырос на 1,1%, до 4,9 млн тонн, объем производства нефтепродуктов - на 0,9%, до 4,597 млн тонн.

Выпуск нефтепродуктов на казахстанских НПЗ увеличился на 1,7%, до 3,038 млн тонн за счет роста переработки. В частности, производство бензина выросло на 7%, до 745 тыс. тонн, дизельного топлива - на 10,1%, до 954 тыс. тонн, авиатоплива - в 3,3 раза, до 128 тыс. тонн. Выпуск прочих нефтепродуктов снизился на 12,6%, до 1,212 млн тонн.

Производство нефтепродуктов на заводах KMGI сократилось на 0,6%, до 1,559 млн тонн.

В Казахстане действуют три крупных нефтеперерабатывающих завода. Атырауский и Павлодарский НПЗ контролируются "КазМунайГазом". "КазМунайГаз" и CNPC владеют по 50% акций в Чимкентском НПЗ.

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли.

КMG International (бывший холдинг Rompetrol) была приобретена "КазМунайГазом" в 2007 году. Компания владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Румынии - Petromidia и Vega, а также сетью АЗС в странах ЕС.