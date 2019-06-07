Странам ОПЕК+ надо, скорее, ужесточать квоты, чем увеличивать нефтедобычу - министр Ирака

Странам ОПЕК+ нужно продлить ограничения по нефтедобыче, причем об увеличении нефтедобычи не стоит и задумываться, считает министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

"Продление ограничений - наиболее вероятная опция для стран ОПЕК+. Причины заключаются в факторах неопределенности, росте запасов, торговые войны, рост добычи в США. Я думаю, что сокращение продлится, по меньшей мере, шесть месяцев при необходимости", - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума.

"Я не слышал о таком (о переговорах по ослаблению ограничений - ИФ). Последние изменения на рынке показывают, что мы скорее должны усилить сокращение, нежели ослабить", - сказал министр, отметив, если добычу увеличить, то наступит хаос.