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ТЭК 07.06.2019 17:05

Странам ОПЕК+ надо, скорее, ужесточать квоты, чем увеличивать нефтедобычу - министр Ирака

Странам ОПЕК+ нужно продлить ограничения по нефтедобыче, причем об увеличении нефтедобычи не стоит и задумываться, считает министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

"Продление ограничений - наиболее вероятная опция для стран ОПЕК+. Причины заключаются в факторах неопределенности, росте запасов, торговые войны, рост добычи в США. Я думаю, что сокращение продлится, по меньшей мере, шесть месяцев при необходимости", - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума.

"Я не слышал о таком (о переговорах по ослаблению ограничений - ИФ). Последние изменения на рынке показывают, что мы скорее должны усилить сокращение, нежели ослабить", - сказал министр, отметив, если добычу увеличить, то наступит хаос.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, ОПЕК, СДЕЛКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]