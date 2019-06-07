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Дальнее зарубежье 07.06.2019 19:06

Высокий суд Лондона снял с Джонсона обвинения в должностном преступлении перед референдумом 2016 года

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, против которого был подан иск о лживых заявлениях перед референдумом по Brexit, сообщает в пятницу британская газета The Guardian.

Истцом по делу стал бизнесмен Маркус Болл, который обвинил Джонсона в должностном преступлении. В исковом заявлении говорилось о том, что Джонсон распространял ложные сведения об отношениях между Лондоном и Брюсселем, будучи в то время мэром Лондона и депутатом британского парламента.

Телерадиокорпорация BBC отмечает, что речь идет о многократных заявлениях Джонсона о том, что Великобритания еженедельно отдавала Евросоюзу значительные суммы. Лозунг Джонсона перед референдумом 2016 года звучал следующим образом: "Мы отправляем в ЕС 350 млн фунтов в неделю. Давайте вместо этого финансировать наше здравоохранение".

При этом BBC напоминает, что в том же году британское статистическое ведомство опровергло это утверждение Джонсона. В ведомстве пришли к выводу, что названная сумма не соответствует действительности.

Кроме того, заявление Джонсона о выплатах Евросоюзу позднее назвал "ошибочным" и бывший лидер "Партии независимости Соединенного Королевства" (UKIP) Найджел Фараж.

В соответствии с британским законодательством, должностные преступления могут повлечь ответственность вплоть до пожизненного заключения. Тем не менее, команда адвокатов Джонсона заявила, что выдвинутые против него обвинения были "политическим трюком".

Один из адвокатов, Адриан Дарбишир, в пятницу отметил, что вопрос о выплатах Великобритании Евросоюзу остается вопросом для дискуссии.

"Это была претензия политического характера, открытая для противоречий и дебатов", - приводит The Guardian слова юриста.

При этом он назвал обвинения против Джонсона "политически мотивированными", а использование в политических целях системы британского уголовного правосудия - "чрезвычайно серьезной и тревожной вещью".

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЭКС/МИНИСТР, СУД, РЕШЕНИЕ


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