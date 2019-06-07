Ираку комфортно при цене нефти выше $70 за баррель - министр нефти

Приемлемым уровнем цены нефти для бюджета Ирака является планка выше $70 за баррель, сообщил министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан журналистам на ПМЭФ.

Он отметил, что нефтяные доходы формируют около 90% бюджета Ирака.