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ТЭК 07.06.2019 17:07

Ираку комфортно при цене нефти выше $70 за баррель - министр нефти

Приемлемым уровнем цены нефти для бюджета Ирака является планка выше $70 за баррель, сообщил министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан журналистам на ПМЭФ.

Он отметил, что нефтяные доходы формируют около 90% бюджета Ирака.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, НЕФТЬ, ЦЕНА, КОМФОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]