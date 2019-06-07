Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9155 RUR   0.0262 GBR   2.1584 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.91 Brent 61.67 1.04

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 07.06.2019 17:08

Anglo Asian Mining выплатит акционерам около $5 млн финальных дивидендов по итогам деятельности в Азербайджане в 2018г

Британская компания "Anglo Asian Mining" (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) в июле текущего года завершит процесс выплаты дивидендов акционерам по итогам деятельности в 2018 году, говорится в сообщении компании.

«Дивиденды от деятельности компании в Азербайджане за 2018 год запланированы в размере $0,07 центов за акцию. При этом, первичные дивиденды в размере 0,03 цента за акцию были выплачены акционерам компании осенью прошлого года. Финальная (вторая) часть дивидендов за 2018 год в размере 0,04 цента за акцию должны быть утверждены 20 июня на годовом общем собрании Anglo Asian Mining», - отмечается в информации.

По данным компании, в рамках финальных дивидендов объем выплат акционерам составит $4,6 млн.

Как сообщалось, что "Anglo Asian Mining" в ноябре 2018 года направила $3,4 млн на выплату первичных дивидендов от деятельности в Азербайджане. Дивиденды конвертированы в фунты стерлингов (2,2864 пенсов за обыкновенную акцию).

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года – с рудника Гадир, с сентября 2017 года – рудника Угур.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: AAM, ДИВИДЕНДЫ, ВЫПЛАТА


Похожие новости


Anglo Asian Mining выплатит первые дивиденды от деятельности в Азербайджане в размере $0,03 за акцию

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]