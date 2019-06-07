Anglo Asian Mining выплатит акционерам около $5 млн финальных дивидендов по итогам деятельности в Азербайджане в 2018г

Британская компания "Anglo Asian Mining" (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) в июле текущего года завершит процесс выплаты дивидендов акционерам по итогам деятельности в 2018 году, говорится в сообщении компании.

«Дивиденды от деятельности компании в Азербайджане за 2018 год запланированы в размере $0,07 центов за акцию. При этом, первичные дивиденды в размере 0,03 цента за акцию были выплачены акционерам компании осенью прошлого года. Финальная (вторая) часть дивидендов за 2018 год в размере 0,04 цента за акцию должны быть утверждены 20 июня на годовом общем собрании Anglo Asian Mining», - отмечается в информации.

По данным компании, в рамках финальных дивидендов объем выплат акционерам составит $4,6 млн.

Как сообщалось, что "Anglo Asian Mining" в ноябре 2018 года направила $3,4 млн на выплату первичных дивидендов от деятельности в Азербайджане. Дивиденды конвертированы в фунты стерлингов (2,2864 пенсов за обыкновенную акцию).

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года – с рудника Гадир, с сентября 2017 года – рудника Угур.

Н.Аббасова