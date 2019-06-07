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Дальнее зарубежье 07.06.2019 18:28

Венесуэлу были вынуждены покинуть более 4 млн человек - ООН

Число иммигрантов и беженцев из Венесуэлы, по последним данным, превысило 4 млн человек, говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организация по миграции (МОМ).

"Эти вызывающие тревогу цифры указывают на безотлагательную необходимость поддержать сообщества, дающих приют (венесуэльцам - ИФ), в принимающих их странах", - цитируются в заявлении слова специального представителя по Венесуэле от УВКБ и МОМ Эдуардо Штайна.

В заявлении отмечается, что если к концу 2015 года число беженцев и иммигрантов из Венесуэлы составляло 695 тыс., то затем их число резко увеличилось, превысив к середине 2019 года 4 млн человек.

Больше всего выходцев из Венесуэлы приняла Колумбия - 1,3 млн человек, на втором месте Перу с 768 тыс. человек, а на третьем Чили - 288 тыс. человек. Затем следуют Эквадор (263 тыс.), Бразилия (168 тыс.) и Аргентина (130 тыс.).

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку государственного переворота.

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Тэги: ООН, ВЕНЕСУЭЛА, БЕЖЕНЦЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]