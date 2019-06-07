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07.06.2019 17:37

ВТБ (Азербайджан) выпустил премиальную карту Black Edition

ВТБ (Азербайджан) приступил к выпуску премиальной карты Black Edition платежной системы Mastercard. Она предоставляет держателям ряд таких привилегий, как персональное обслуживание, доступ в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key. Кроме того, во время путешествий владельцы карт могут воспользоваться консьерж-сервисом, предусматривающим помощь при бронировании билетов на разные виды транспорта, развлекательные мероприятия, а также при поиске свободных номеров в отелях и пр. Данная услуга предусматривает круглосуточное обслуживание по выделенному телефонному номеру и посредством электронной почты.

Держателям карт Black Edition доступны выгодные условия по страхованию. Так, программа покрывает путешествия клиентов как внутри страны, так и за рубежом и распространяется также на членов семьи, сопровождающих владельца карты во время поездки. Программа включает зимние виды спорта, а также покрывает такие риски, как экстренные медицинские расходы, несчастный случай во время поездки и задержку рейса.

Член правления, директор департамента развития розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Дмитрий Галашев отметил: «Black Edition – привилегированная карта, которая предоставляет широкие возможности своим владельцам. Банк ВТБ (Азербайджан) дополнил ее еще большими привилегиями. Карта является мультивалютной и позволяет клиентам проводить операции в четырех различных валютах – манат, рубль, доллар США, евро. При этом комиссия за конвертацию не взимается. Для всех счетов карты действует кешбэк в размере 1%, который возвращается по безналичным операциям свыше 100 манатов (или эквивалент в другой валюте) за рубежом. Еще одним преимуществом является начисление до 4,5% годовых на остаток по счету. Уверен, что такой набор бонусов позволит с комфортом пользоваться картой».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]