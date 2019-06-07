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СНГ 07.06.2019 19:31

Путин: мы не создаем с Китаем военных союзов

Россия и Китай не строят военного союза, сотрудничество Москвы и Пекина не направленно против других стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы же не создаем с Китаем военных союзов. Да, мы стратегические союзники, но мы не работаем против кого-то. Мы работаем во благо себя самих и наших партнеров, и мы не собираемся ничего ничем подменять или заменять", - заявил Путин на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]