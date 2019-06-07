Путин: мы не создаем с Китаем военных союзов

Россия и Китай не строят военного союза, сотрудничество Москвы и Пекина не направленно против других стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы же не создаем с Китаем военных союзов. Да, мы стратегические союзники, но мы не работаем против кого-то. Мы работаем во благо себя самих и наших партнеров, и мы не собираемся ничего ничем подменять или заменять", - заявил Путин на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.