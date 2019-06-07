Чистая прибыль Госaгентства жилищного строительства в 2018г превысила 3 млн манатов

Чистая прибыль Госагентства жилищного строительства в 2018 году составила 3 млн 14,828 тыс. манатов.
Агентство впервые по итогам 2018 года провело международный аудит.
Согласно данным финотчетности, доналоговая прибыль агентства в 2018 году составила 3 млн 762,685 тыс. манатов, выплаты по налогу на прибыль – 747,857 тыс. манатов.
Активы агентства на 1 января 2019 года оцениваются в 103 млн 826,025 тыс. манатов, в том числе краткосрочные – 103 млн 313,72 тыс. манатов, долгосрочные – 512,305 тыс. манатов.
Капитал агентства составляет 103 млн 512,299 тыс. манатов, включая уставный капитал в размере 100 млн манатов, инвестиции из госбюджета – 497,471 тыс. манатов.
Обязательства на 31 декабря 2018 года составляют 313,726 тыс. манатов.
А.Азизов
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