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Это интересно 07.06.2019 17:56

Турист в музее Канады случайно взломал сейф, который никто не мог открыть 40 лет

Турист в канадском музее Vermilion Heritage с первой попытки смог взломать сейф, который не могли открыть на протяжении сорока лет, сообщает телеканал CNN.

"Таинственный сейф хранился в подвале музея Vermilion в канадской Альберте десятки лет. Для его взлома нанимали кузнецов, представителей компании-производителя, бывших работников музея, а затем и обычных посетителей. Открыть сейф не могли сорок лет, но внезапно это получилось у одного из туристов", - передает телеканал.

По данным CNN, взломать шифр смог канадский путешественник, который попросил показать ему и его семье музей, хотя тот был уже закрыт. Турист прислонил ухо к сейфу и набрал комбинацию 20-40-60 на 60-значном циферблате, после чего, к удивлению присутствующих, сейф открылся.

"К сожалению, содержимое оказалось разочаровывающим. Там были старые документы, несколько чеков и блокнот официантки. Все это датировалось 1977-1978 годами", - сообщает телеканал.

Как отмечается, изначально сейф принадлежал отелю Brunswick, который был открыт в начале 1900-х годов. Спустя 70 лет гостиница закрылась, а сейф отошел музею, где и хранился запертым.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]