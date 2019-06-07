Турист в музее Канады случайно взломал сейф, который никто не мог открыть 40 лет

Турист в канадском музее Vermilion Heritage с первой попытки смог взломать сейф, который не могли открыть на протяжении сорока лет, сообщает телеканал CNN.
"Таинственный сейф хранился в подвале музея Vermilion в канадской Альберте десятки лет. Для его взлома нанимали кузнецов, представителей компании-производителя, бывших работников музея, а затем и обычных посетителей. Открыть сейф не могли сорок лет, но внезапно это получилось у одного из туристов", - передает телеканал.
По данным CNN, взломать шифр смог канадский путешественник, который попросил показать ему и его семье музей, хотя тот был уже закрыт. Турист прислонил ухо к сейфу и набрал комбинацию 20-40-60 на 60-значном циферблате, после чего, к удивлению присутствующих, сейф открылся.
"К сожалению, содержимое оказалось разочаровывающим. Там были старые документы, несколько чеков и блокнот официантки. Все это датировалось 1977-1978 годами", - сообщает телеканал.
Как отмечается, изначально сейф принадлежал отелю Brunswick, который был открыт в начале 1900-х годов. Спустя 70 лет гостиница закрылась, а сейф отошел музею, где и хранился запертым.
Глава ЦИК Азербайджана будет наблюдать за президентскими выборами в Казахстане
Тема Карабаха лидерами РФ и Армении не обсуждалась - Песков
Глава парламента Грузии 20-21 июня обсудит в Азербайджане вопросы двусторонней повестки
Фунт может упасть на 2% в случае прихода к власти Бориса Джонсона - опрос
Чистая прибыль Госaгентства жилищного строительства в 2018г превысила 3 млн манатов
Банки-агенты АИКГФ в январе-апреле сократили выдачу ипотечных кредитов на 2,3%
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
Лукашенко называет обеспечение углеводородами одним из важнейших факторов независимости Белоруссии
Huawei пытаются вытолкнуть с глобального рынка - Путин
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ВТБ (Азербайджан) выпустил премиальную карту Black Edition
В Азербайджане прошла Торжественная церемония чествования победителей республиканской Олимпиады по русскому языку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви