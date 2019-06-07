Партия Порошенко соберется на съезд в воскресенье

Украинская партия "Европейская солидарность" (ранее - "Блок Петра Порошенко "Солидарность") проведет съезд в воскресенье, 9 июня в своем офисе.

Как сообщила в пятницу пресс-служба политической силы, начало регистрации СМИ - в 9.30, а съезд начинает работу в 10.30 (Киев, ул.Лаврская, 16, открытый офис партии "Европейская солидарность").

Ранее источник в партии сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что 9 июня "Европейская солидарность" проведет второй этап съезда, на котором определится с предвыборным списком кандидатов в народные депутаты.