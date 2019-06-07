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Финансы 07.06.2019 18:01

Фунт может упасть на 2% в случае прихода к власти Бориса Джонсона - опрос

Фунт стерлингов может подешеветь до двухлетнего минимума в том случае, если новым британским премьер-министром станет сторонник "жесткого" Brexit, говорят аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.

В мае этого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который затем возглавит правительство.

Если место Мэй займет сторонник варианта "жесткого" выхода страны из ЕС, каковым, в частности, является экс-глава британского МИД Борис Джонсон, то фунт может снизиться более чем на 2%, до $1,24, свидетельствуют результаты опроса.

Хотя, согласно опросу, приход к власти сторонника "жесткого" Brexit и является наиболее вероятным сценарием - шансы на это оцениваются в 70%, аналитики рассчитывают, что парламентарии воспрепятствуют выходу Британии из ЕС без соглашения с Брюсселем, чтобы предотвратить более существенное ослабление нацвалюты.

Джонсон, по сообщениям СМИ, является абсолютным лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании. Другими вероятными кандидатами считаются нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант, бывший лидер Палаты общин Андреа Лидсом, а также министр окружающей среды Майкл Гоув.

В случае если правительство возглавят сторонники более мягкого варианта Brexit, вероятность чего оценивается лишь в 30%, фунт может подорожать до $1,30, свидетельствует опрос Bloomberg. Британская валюта упала на 3% за последний месяц и в настоящее время торгуется около отметки $1,27.

Ожидается, что нового лидера консерваторов выберут на неделе, начинающейся 22 июля, поэтому Мэй может остаться на посту премьера еще шесть недель.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]