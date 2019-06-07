Фунт может упасть на 2% в случае прихода к власти Бориса Джонсона - опрос

Фунт стерлингов может подешеветь до двухлетнего минимума в том случае, если новым британским премьер-министром станет сторонник "жесткого" Brexit, говорят аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.
В мае этого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который затем возглавит правительство.
Если место Мэй займет сторонник варианта "жесткого" выхода страны из ЕС, каковым, в частности, является экс-глава британского МИД Борис Джонсон, то фунт может снизиться более чем на 2%, до $1,24, свидетельствуют результаты опроса.
Хотя, согласно опросу, приход к власти сторонника "жесткого" Brexit и является наиболее вероятным сценарием - шансы на это оцениваются в 70%, аналитики рассчитывают, что парламентарии воспрепятствуют выходу Британии из ЕС без соглашения с Брюсселем, чтобы предотвратить более существенное ослабление нацвалюты.
Джонсон, по сообщениям СМИ, является абсолютным лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании. Другими вероятными кандидатами считаются нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант, бывший лидер Палаты общин Андреа Лидсом, а также министр окружающей среды Майкл Гоув.
В случае если правительство возглавят сторонники более мягкого варианта Brexit, вероятность чего оценивается лишь в 30%, фунт может подорожать до $1,30, свидетельствует опрос Bloomberg. Британская валюта упала на 3% за последний месяц и в настоящее время торгуется около отметки $1,27.
Ожидается, что нового лидера консерваторов выберут на неделе, начинающейся 22 июля, поэтому Мэй может остаться на посту премьера еще шесть недель.
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