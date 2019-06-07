Иран остается в рамках ограничений СВПД - доклад МАГАТЭ

Иран после приостановки части своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) увеличил запасы низкообогащенного урана и тяжелой воды, но не превысил разрешенные лимиты, говорится в докладе МАГАТЭ.
8 мая, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды.
По данным иранских СМИ, первый после 8 мая доклад МАГАТЭ констатирует, что Иран остается в рамках ограничений и инспекторы международного агентства по-прежнему имеют доступ к иранским ядерным объектам.
Согласно докладу, по состоянию на 26 мая запасы тяжелой воды в Иране составляли 125 тонн против 124 тонн в феврале при разрешенных 130 тоннах. На 20 мая у Ирана было 174 кг низкообогащенного урана против 163 кг в феврале при разрешенных 300 кг.
8 мая Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.
США при президенте Дональде Трампе вышли из СВПД 8 мая прошлого года и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана.
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