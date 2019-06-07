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Регион 07.06.2019 21:51

Иран остается в рамках ограничений СВПД - доклад МАГАТЭ

Иран после приостановки части своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) увеличил запасы низкообогащенного урана и тяжелой воды, но не превысил разрешенные лимиты, говорится в докладе МАГАТЭ.

8 мая, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды.

По данным иранских СМИ, первый после 8 мая доклад МАГАТЭ констатирует, что Иран остается в рамках ограничений и инспекторы международного агентства по-прежнему имеют доступ к иранским ядерным объектам.

Согласно докладу, по состоянию на 26 мая запасы тяжелой воды в Иране составляли 125 тонн против 124 тонн в феврале при разрешенных 130 тоннах. На 20 мая у Ирана было 174 кг низкообогащенного урана против 163 кг в феврале при разрешенных 300 кг.

8 мая Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

США при президенте Дональде Трампе вышли из СВПД 8 мая прошлого года и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана.

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Тэги: МАГАТЭ, ИРАН, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]