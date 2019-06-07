INVEST-AZ увеличила долю в БФБ в 2 раза

ЗАО "Инвестиционная компания INVEST-AZ" в 2 раза увеличила свою долю в Бакинской фондовой бирже, отмечается в годовом отчете БФБ.

Согласно документам, INVEST-AZ приобрела долю в 4,76% ранее принадлежащую ООО "Standart Kapital". Таким образом, доля инвестиционной компании в БФБ достигла 9,52%.

Компания "INVEST-AZ" создана 11 января 2006 года и обладает лицензиями на дилерскую и брокерскую деятельность.

Акционерами Бакинской фондовой биржи являются 19 организаций. Уставный капитал БФБ составляет 1,26 млн манатов.

А. Мамедов