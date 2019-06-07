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Финансы 07.06.2019 18:45

INVEST-AZ увеличила долю в БФБ в 2 раза

ЗАО "Инвестиционная компания INVEST-AZ" в 2 раза увеличила свою долю в Бакинской фондовой бирже, отмечается в годовом отчете БФБ.

Согласно документам, INVEST-AZ приобрела долю в 4,76% ранее принадлежащую ООО "Standart Kapital". Таким образом, доля инвестиционной компании в БФБ достигла 9,52%.

Компания "INVEST-AZ" создана 11 января 2006 года и обладает лицензиями на дилерскую и брокерскую деятельность.

Акционерами Бакинской фондовой биржи являются 19 организаций. Уставный капитал БФБ составляет 1,26 млн манатов.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОМПАНИЯ, БФБ, ДОЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]