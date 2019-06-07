Госагентство жилищного строительства приобрело облигации ООО MIDA

Государственное агентство жилищного строительства в январе 2019 года приобрело облигации ООО MIDA на 30 млн манатов, говорится в аудированном отчете Госагентства за 2018 год.

"Госагентство жилищного строительства 9 января 2019 года приобрело облигации ООО MIDA на 30 млн манатов. Срок выплаты по данным облигациям истекает 9 января 2024 года", - говорится в отчете.

Госагентство жилищного строительства создано в апреле 2016 года. В настоящее время Госагентство посредством ООО MIDA занимается реализацией двух проектов по строительству социального жилья в Баку.

А. Мамедов