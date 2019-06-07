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Финансы 07.06.2019 19:11

Госагентство жилищного строительства приобрело облигации ООО MIDA

Государственное агентство жилищного строительства в январе 2019 года приобрело облигации ООО MIDA на 30 млн манатов, говорится в аудированном отчете Госагентства за 2018 год.

"Госагентство жилищного строительства 9 января 2019 года приобрело облигации ООО MIDA на 30 млн манатов. Срок выплаты по данным облигациям истекает 9 января 2024 года", - говорится в отчете.

Госагентство жилищного строительства создано в апреле 2016 года. В настоящее время Госагентство посредством ООО MIDA занимается реализацией двух проектов по строительству социального жилья в Баку.

А. Мамедов

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Тэги: ГОСАГЕНТСТВО, ОБЛИГАЦИИ, ПОКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]