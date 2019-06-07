Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9155 RUR   0.0262 GBR   2.1584 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.91 Brent 61.67 1.04

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 07.06.2019 20:33

Россия и Армения подписали ряд документов о поставках в республику военной продукции

Вопросы военно-технического сотрудничества обсуждены в Ереване на заседании армяно-российской межправительственной комиссии по вопросам ВТС.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества, развития договорно-правовой базы, подписан ряд документов, в том числе, о поставках продукции военного назначения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВТС


Похожие новости


Тема Карабаха лидерами РФ и Армении не обсуждалась - Песков Пашинян рассчитывает, что "Газпром" до конца года снизит цену газа для Армении Пашинян подтвердил закупку Арменией российских Су-30СМ Армения планирует закупить у России дополнительную партию Су-30СМ Премьер Армении уверен, что недоверие российских элит к новой армянской власти исчезнет в ходе более тесного сотрудничества Бывший высокопоставленный чиновник Минюста Армении арестован в Москве

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]