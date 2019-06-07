Россия и Армения подписали ряд документов о поставках в республику военной продукции

Вопросы военно-технического сотрудничества обсуждены в Ереване на заседании армяно-российской межправительственной комиссии по вопросам ВТС.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества, развития договорно-правовой базы, подписан ряд документов, в том числе, о поставках продукции военного назначения.