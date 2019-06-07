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Оборона 07.06.2019 19:36

Подразделения ВС Азербайджана и Турции подняты по тревоге и выведены в район учений

В Нахчыване стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Нерушимое братство - 2019» с боевой стрельбой, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны.

Согласно сценарию учений, подразделения Отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур Нахчыванской автономной республики, а также Вооруженных сил Турции были подняты по тревоге и выведены в район учений.

Как сообщалось ранее, к учениям привлечены подразделения отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур НАР, а также ВС Турции. На них задействованы до 5 тыс. военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение

Целью учений является разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач.

Учения продлятся до 11 июня в соответствии с "Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией".

А. Мамедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]