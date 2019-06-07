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Дальнее зарубежье 07.06.2019 21:10

В США считают, что напряженность в отношениях с Ираном идет на спад - СМИ

Напряженность в отношениях между CША и Ираном, по оценке Вашингтона, снизилась, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских официальных лиц.

"Кажется, что напряженность несколько уменьшилась, но мы по-прежнему тщательно следим. Мы не расслабились, мы продолжаем проявлять бдительность", - сказал CNN источник в Пентагоне, знакомый с ситуацией.

По словам американских официальных лиц, изначально Иран не стал всерьез воспринимать предупреждение со стороны Вашингтона.

"Несколько официальный лиц сообщили, что, несмотря на первоначальные сообщения, направленные 3 мая Ирану через неизвестную третью сторону, Пентагон имел в своем распоряжении разведданные о том, что (иранский - ИФ) режим не воспринимает предупреждение США всерьез", - говорится в сообщении CNN.

Поэтому спустя несколько дней США публично объявили, что направляют военных в Персидский залив.

Отношения между Ираном и США обострились в последние несколько недель. В мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

8 мая, ровно через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по СВПД.

При этом Иран дал европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на выполнение своей части обязательств. В противном случае Тегеран откажется от ограничений по уровню обогащения урана, а также от модернизации реактора на тяжелой воде в Араке.

В свою очередь президент США Трамп пригрозил расправиться с Ираном, если он будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.

Позже американский лидер заявил, что Вашингтон не стремится к смене руководства в Иране.

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Тэги: США, ИРАН, НАПРЯЖЕННОСТЬ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]