РФ начнет поставки С-400 Турции через два месяца, системы уже произведены - Чемезов

Россия в рамках контракта произвела системы ПВО С-400 для Турции и завершила подготовку турецких специалистов, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"С турками все в порядке. Я надеюсь, что где-то уже месяца через два мы начнем поставки", - сказал Чемезов в интервью телеканалу НТВ.
Он заявил, что Турция внесла авансовый платеж, но часть контракта была оформлена в кредит.
"Кредитные деньги уже потрачены, произведена техника. Плюс мы обучение уже завершили всех военнослужащих", - сказал глава "Ростеха".
Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.
18 февраля Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.
Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.
США требуют от Турции отказа от приобретения российских С-400.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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