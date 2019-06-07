РФ начнет поставки С-400 Турции через два месяца, системы уже произведены - Чемезов

Россия в рамках контракта произвела системы ПВО С-400 для Турции и завершила подготовку турецких специалистов, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"С турками все в порядке. Я надеюсь, что где-то уже месяца через два мы начнем поставки", - сказал Чемезов в интервью телеканалу НТВ.

Он заявил, что Турция внесла авансовый платеж, но часть контракта была оформлена в кредит.

"Кредитные деньги уже потрачены, произведена техника. Плюс мы обучение уже завершили всех военнослужащих", - сказал глава "Ростеха".

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

18 февраля Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

США требуют от Турции отказа от приобретения российских С-400.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.