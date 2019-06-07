Перевалка туркменской нефти через Махачкалинский порт в 2019г превысит 1,5 млн т - СМИ

Объем перевалки туркменской нефти через Махачкалинский морской торговый порт на Каспии в 2019 году составит более 1,5 млн тонн, сообщает информационное агентство "Ориент" со ссылкой на данные Государственной таможенной службы республики.

Перевалка нефти из Туркмении через Махачкалинский порт в систему магистральных нефтепроводов "Транснефти" возобновилась в январе 2019 года после почти двухлетнего перерыва.

Туркменская нефть экспортируется через систему нефтепроводов "Транснефти", а также по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

По данным статистики, Туркмения в январе-марте 2019 года экспортировала 1,165 млн тонн нефти на сумму $530,3 млн.

В первом квартале 2018 года объем экспорта туркменской нефти равнялся 336,9 тыс. тонн на сумму $146,2 млн. Таким образом, в физическом выражении экспорт нефти возрос в 3,5 раза, в стоимостном - в 3,6 раза.

Туркмения ежегодно добывает более 10 млн тонн нефти. Большая часть сырья перерабатывается на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов и Сейидинском НПЗ.

В структуре ВВП республики на долю нефтедобывающей промышленности приходится 12,7%.