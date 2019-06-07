Билеты на международные поезда АЖД выйдут в продажу за 30 дней до отправления

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 8 июня стартует продажу билетов на международные пассажирские поезда за 30 дней до отправления, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в АЖД.
"В целях усовершенствования реализации билетов на международные пассажирские поезда и обеспечения возможности предварительного приобретения пассажирами билетов с 8 июня 2019 года продажа билетов на международные пассажирские поезда будет стартовать за 30 дней до отправления", - отметили в ЗАО.
Как сообщили в ЗАО, ранее продажа билетов как на внутренние, так и на международные поезда стартовала за 10 дней до отправления.
А. Мамедов
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