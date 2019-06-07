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Транспорт и связь 07.06.2019 20:27

Билеты на международные поезда АЖД выйдут в продажу за 30 дней до отправления

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 8 июня стартует продажу билетов на международные пассажирские поезда за 30 дней до отправления, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в АЖД.

"В целях усовершенствования реализации билетов на международные пассажирские поезда и обеспечения возможности предварительного приобретения пассажирами билетов с 8 июня 2019 года продажа билетов на международные пассажирские поезда будет стартовать за 30 дней до отправления", - отметили в ЗАО.

Как сообщили в ЗАО, ранее продажа билетов как на внутренние, так и на международные поезда стартовала за 10 дней до отправления.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЖД, БИЛЕТЫ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]