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Демонстранты в Алжире требуют отставки временного президента страны

В столице Алжира в пятницу проходят массовые акции протеста после решения о переносе запланированных на 4 июля выборов президента, сообщают западные СМИ.

В частности, группа демонстрантов собралась в центре города. Они призывают отправить в отставку временно исполняющего обязанности президента страны Абделькадера Бенсалаха, а также - назначить новую дату выборов.

Участники демонстраций требуют изменений в стране и скандируют лозунг: "С нас довольно этих правителей!".

На прошлой неделе Конституционный совет Алжира пришел к выводу, что запланированные на 4 июля выборы президента должны состояться позднее. Однако определенная дата не была назначена.

Такое решение было принято на фоне того, что свои кандидатуры на пост президента выдвинули лишь два человека, и оба малоизвестные. Один из них - авиационный инженер Хамид Туахри, а второй - Абдельхаким Хамади, возглавляющий ветеринарную фармацевтическую компанию.

Для того, чтобы баллотироваться, их должны поддержать 600 представителей органов местного самоуправлениями и законодателей или 60 тыс. избирателей в более чем половине регионов страны. СМИ отмечали, что два кандидата вряд ли смогут собрать необходимое количество подписей в их поддержку.

2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности президента страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах.

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Тэги: АЛЖИР, ВЫБОРЫ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]