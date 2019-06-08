Демонстранты в Алжире требуют отставки временного президента страны

В столице Алжира в пятницу проходят массовые акции протеста после решения о переносе запланированных на 4 июля выборов президента, сообщают западные СМИ.
В частности, группа демонстрантов собралась в центре города. Они призывают отправить в отставку временно исполняющего обязанности президента страны Абделькадера Бенсалаха, а также - назначить новую дату выборов.
Участники демонстраций требуют изменений в стране и скандируют лозунг: "С нас довольно этих правителей!".
На прошлой неделе Конституционный совет Алжира пришел к выводу, что запланированные на 4 июля выборы президента должны состояться позднее. Однако определенная дата не была назначена.
Такое решение было принято на фоне того, что свои кандидатуры на пост президента выдвинули лишь два человека, и оба малоизвестные. Один из них - авиационный инженер Хамид Туахри, а второй - Абдельхаким Хамади, возглавляющий ветеринарную фармацевтическую компанию.
Для того, чтобы баллотироваться, их должны поддержать 600 представителей органов местного самоуправлениями и законодателей или 60 тыс. избирателей в более чем половине регионов страны. СМИ отмечали, что два кандидата вряд ли смогут собрать необходимое количество подписей в их поддержку.
2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.
Временно исполняющим обязанности президента страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах.
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