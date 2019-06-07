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Регион 07.06.2019 23:00

США ввели санкции против крупнейшего нефтехимического холдинга Ирана

Соединенные Штаты в пятницу внесли в санкционный список крупнейший нефтехимический холдинг Ирана Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC), а также почти 40 его дочерних компаний и зарубежных торговых агентов, говорится в пресс-релизе Минфина США.

"Принимая меры против этой сети, мы намерены лишить финансовых ресурсов важнейшие элементы нефтехимического сектора Ирана, поддержкой которого пользуется Корпус Стражей Исламской революции (КСИР)", - отмечается в заявлении глава Минфина Стивена Мнучина.

В нем подчеркивается, что Вашингтон намерен и в дальнейшем принимать меры против холдингов и компаний в нефтехимической отрасли, а также в других секторах, если эти компании оказывают финансовую поддержку КСИР.

В заявлении Минфина США указывается, что на PGPIC и его дочерние компании приходится 50% всего экспорта этой отрасли в Иране.

Компании внесены в так называемый список SDN. В него включают физические и юрлиза, с которым гражданам и компаниям США запрещено вести бизнес. Активы в США попадающих в этот список компаний замораживаются.

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Тэги: США, ИРАН, ХОЛДИНГ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]