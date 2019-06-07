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ТЭК 07.06.2019 23:25

Болгария хочет трансформировать отношения с РФ по цене поставок газа, РФ готова договариваться

Болгария, на 100% зависящая от российского газа, хотела бы трансформировать отношения с Россией в сфере его поставок.

"Есть некоторые изменения в Болгарии на европейском газовом рынке. Болгария модернизирует и расширяет свою газотранспортную систему, мы создаем реверсные возможности", - заявил президент Болгарии Румен Радев на пленарном заседании в ходе ПМЭФ.

По его словам, Болгария развивает потенциал для того, чтобы стать центром распределения газа и создает свою газовую биржу, это дает дополнительные возможности и для дополнительных поставок газа из России в Болгарию, где он может сменить направление и идти в Центральную Европу. "Нам необходимо трансформировать также наши отношения, отношения в плане контрактации, в плане решения проблемы цены газовых поставок", - добавил Радев.

"У нас есть два подхода: долгосрочные фиксированные цены для трубопроводного газа и более гибкое ценообразование с учетом СПГ, но пока эта возможность довольно ограничена на сегодняшний день", - пояснил болгарский президент.

В свою очередь президент России Владимир Путин, сказал, что РФ готова договариваться об изменении формулы цены поставок газа с Болгарией. При этом он подчеркнул, что сейчас действует "цена долгосрочная, но не фиксированная". В зависимости от цены на нефть колеблется и цена на газ, пояснил глава РФ. "Она (цена - ИФ) абсолютно справедливая и рыночная. Это формула ценообразования. Конечно, это не значит, что и такая формула должна застыть на вечные времена. Мы готовы к обсуждению - пожалуйста, но это следует делать на уровне хозяйствующих субъектов", - добавил Путин.

"Что касается проекта "Южный поток", то многие в Болгарии жалеют, что он не состоялся", - заявил он. По его оценке, Болгария потеряла $3 млрд инвестиций и $400 млн за транзит ежегодно. "Это прямые потери для болгарской экономики, и нельзя об этом не сожалеть. Почему это произошло? Давайте прямо скажем - есть определенные издержки в западной системе интеграции, это связано с ограничениями суверенитета", - уточнил президент РФ. Путин подчеркнул, что трубный газ из России всегда будет дешевле, чем СПГ из-за океана.

"Мы с Турцией договорились построить "Турецкий поток" благодаря политической воле президента Эрдогана, благодаря тому, что он проявил самые лучшие качества мужского характера и суверенитета страны, мы закончим все в ближайшие несколько месяцев. Скоро завершим. И теперь наши европейские партнеры будут получать наш газ по другому маршруту, если захотят. Я думаю, что Южная Европа в этом заинтересована, потому что трубный газ из России - имею в виду расстояние и объемы поставок - всегда, по определению будет дешевле, чем СПГ из-за океана", - продолжил он.

Радев уточнил, что отказ от "Южного потока" был коллективным решением ЕС, а не Болгарии.

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Тэги: РОССИЯ, БОЛГАРИЯ, ГАЗ, УСЛОВИЯ


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